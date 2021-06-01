張姓女子身高162公分，容貌激似女明星，加上逆天長腿，即時疫情嚴峻，一天仍可接6名男客。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

也有賣淫女子身材體型較為壯碩，疫情期間接客大不易。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

哇！驚為天人，雙北疫情嚴峻，茶花妹煙花女全台流竄，甚至藏身摩鐵、小套房化身個人工作室接客，彰化警方近日積極查緝，一連查獲多名女子從事性交易；其中30多歲本國籍張姓女子，因身材姣好、面容秀麗，單日最高接6名男客，進帳至少1.8萬元。

彰化警方獲報，至彰化市郊區一家汽車旅館查獲張女涉嫌與男客性交易，而張女向警方供稱，「全套」價碼90分鐘3000元，透露自己1天最多可接6名男客，生意應接不暇，完全不受疫情影響；疫情嚴峻當下，竟仍有不少人寧願要爽不要命，不怕染疫，令人搖頭。

警方私下透露，張女長髮及腰、又有驚天長腿，身高162公分、32D傲人身材，而且青春貌美，臉蛋有幾分神似張韶涵、周曉涵和楊丞琳等女星，確實讓人驚艷。

彰化警方近日一連查獲多件性交易，全依社維法移送裁處。諸多案件中，也因女子姿色、體態，交易價碼出現明顯落差，其中有1案女子半套性交易僅需3百元，其他全套性交易平均行情約2000元，姿色較佳、言語可互通的，價碼則可開到3000、甚至4000元左右。

就有2名30多歲賣淫女子身高僅約155至158公分，員警目測體重超過60公斤，體型較壯碩；遭警方查獲時忍不住向警方抱怨，為了養家餬口才不得不賣身，卻因為疫情生意大受影響，好不容易接到客人又被查獲開罰，真是白幹了。

(中時 )