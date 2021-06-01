台灣面臨突然擴大的新冠疫情，民間企業、地方政府紛紛表示願意協助購買疫苗，鴻海公司今和永齡基金會正式向食藥署遞件，申請購買500萬劑輝瑞／BNT疫苗，對此，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎今在廣播節目表示，聽說這批疫苗快過期了，呼籲鴻海集團創辦人郭台銘購買時要納入考量。

李秉穎今（1）日接受周玉蔻主持的《蔻蔻早餐》指出，通常不會有地方政府要自己去買疫苗，且藥廠要出貨一定是500萬劑起跳，大家在搶疫苗一定是大批供貨才划算，絕對不會有零售商，因此所有國家都是政府統一採購。

李秉穎說，過去也有企業捐贈疫苗的經驗，但都是經過疾管署管照、運用資金、負責疫苗採購及計畫執行，企業並無從中干涉疫苗採購問題，與現在企業欲採購新冠疫苗不同。針對鴻海集團創辦人郭台銘從德國空運500萬劑BNT疫苗，李秉穎則回應，「聽說那批疫苗已經快要到期」，如果要進來台灣，再經過藥證、封緘，有效期可能就到了，是否來得及接種，都要納入考量。

李秉穎補充說，經過藥證、封緘等作業時間，一至兩個禮拜的時間檢驗，待可以施打時，可能已經到期，呼籲郭台銘要將可能的因素納入考量，「其他的我沒任何意見」。

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(中時新聞網)