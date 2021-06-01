每年國軍將領晉升典禮的地點，三軍軍官俱樂部將於下個月打烊，今年7月1日將官晉升典禮地點已決定改在國防部，但是否辦理，將視疫情發展狀況決定。

三軍軍官俱樂部除了是國軍將官晉升等重要活動場合，也是國防部宴客場所，以往相當熱鬧，但自國防部自博愛路搬到大直後，三官功能逐漸淡出。據了解，三官土地並將與國軍歷史文物館、國軍藝文中心將一併交還國有財產局。

三軍軍官俱樂部今天在臉書上發表聲明表示，本俱樂部因新冠肺炎已於110年5月15日起停止對外營業，另已奉核定於7月31日歇業。由衷感謝各界60餘年來的支持與肯定，本俱樂部有幸參與服務國軍官兵，並見證臺北餐飲的發展，深感榮耀。對於自營業以來，對仍在崗位上貢獻心力的員工們，致上最深的謝忱，很榮幸及驕傲與你／妳們共事，這歷程是我們心中共同美好的回憶。

三軍軍官俱樂部表示，為保障顧客權益，近期將由專人處理發送之餐品兌換卷(改兌換超值商品)及預付訂金事宜。再次感謝您們長期以來的支持與愛護。

(中時 )