北市延平北路7段，30日晚間10點多發生槍擊案。警方調查，張姓男子糾眾前往陳男住處尋人未果，反遭陳的堂哥嗆「去別處找！」他盛怒拿出「辣椒槍」潑灑，嚇得陳躲到鐵皮屋頂樓持改造手槍反擊，警介入後從被害人住處起出槍枝、子彈，訊後將陳依違反槍砲彈刀條例送辦，鬧事的張則依殺人未遂、妨害秩序罪送辦。

警方表示，張男30日晚間糾眾分乘3輛轎車，7、8人前往尋仇，他告訴同夥，陳男嗆「遇到就要輸贏！」張則先下手到社子島找陳男出氣，不料，人沒找到卻遇到陳的堂哥，又被嗆「你要找人到別地方找！」氣得他拿出辣椒槍攻擊堂哥。

陳脖子遭辣椒槍噴灑的液體灼傷，導致紅腫，他報案時稱對方持槍，他不認識對方，刻意隱瞞躲到樓上時，持槍朝樓下開1槍，不過警方介入後，從彈著點發現是從高處往下射擊，並在屋內發現1把改造手槍、3發子彈。

警方循線找到鬧事的張男，他擔心遭收押，一度想要找人頂替，卻遭警方戳破謊言，張聲稱自己被辣椒水潑濺，皮膚也有紅腫，犯案槍枝就是辣椒槍。警方調查，到場的7、8名幫眾，大多是20多歲年輕人，僅張嫌46歲，警方預計下午以殺人未遂等罪送辦，持續追查其他共犯，防止後續群聚鬧事，成為防疫破口。

(中時 )