國內新冠肺炎疫情嚴峻，今傳出交通部航港局有同仁確診，大樓緊急消毒，有接觸的人員也返家自主健康管理。航港局證實有1名同仁身體不適，但是否確診要以中央採檢發布為準。
航港局證實，確實有1名同仁因身體不適送醫，至於是否確診，要以疫調結果為主，而與該員接觸同仁，今天先實施自主健康管理，有狀況隨時回報。
航港局指出，大樓今日已全面消毒，日前也已採取分區分流上班，民眾洽公僅能在大樓1樓公共空間且實施實聯制及相關防疫規範，而必要的會議已盡量採視訊方式辦理，民眾無須擔心。
(中時 )
國內新冠肺炎疫情嚴峻，今傳出交通部航港局有同仁確診，大樓緊急消毒，有接觸的人員也返家自主健康管理。航港局證實有1名同仁身體不適，但是否確診要以中央採檢發布為準。
航港局證實，確實有1名同仁因身體不適送醫，至於是否確診，要以疫調結果為主，而與該員接觸同仁，今天先實施自主健康管理，有狀況隨時回報。
航港局指出，大樓今日已全面消毒，日前也已採取分區分流上班，民眾洽公僅能在大樓1樓公共空間且實施實聯制及相關防疫規範，而必要的會議已盡量採視訊方式辦理，民眾無須擔心。
(中時 )
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