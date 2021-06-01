鍍鋅烤漆廠燁輝(2023)、盛餘(2029)跟隨中鋼漲價，6月內銷價每噸大漲3000、4000元，本季隨著產品量價俱揚，兩家公司營運表現可望持續比第一季成長。

燁輝內外銷盤價皆漲，國內報價跟隨中鋼連續調高後，受惠美國鋼價飆高且需求提升，也有利於燁輝外銷美國的業績表現。

燁輝6月盤價開高，鍍鋅GI與烤漆內銷每公噸皆調漲新台幣3,000元；外銷則在7月基礎上(7月每公噸累漲140美元)，8月再調漲50美元。燁輝6月內銷接單今(1)日已幾乎額滿，並準備排7月接單；外銷8月盤價昨天剛出爐，下游詢問度頗高。

隨著中鋼6月內銷盤價連續第12個月上漲，燁輝國內報價也逐月上調。公司表示，目前訂單持續滿載，月產能約9.2萬噸，其中，內銷約佔3~3.2萬噸，其他為外銷，外銷當中，約2萬噸是銷售至美國。

燁輝第一季營收186.9億元，季增14.75%、年增47.71%；毛利率上升至10.67%；另受惠處分土地業外收入5.47億元，稅後淨利達11.04億元，季增157.25%、年增452.27%，為歷史次高，EPS為0.58元。展望第二季、第三季，法人看好燁輝漲價效應，加上接單滿載，產能維持高檔，整體毛利率可望優於第一季，並逐季成長。

盛餘(2029)第一季EPS為0.86元，明顯優於去年同期的小虧；展望今年，隨著鋼市全年看旺，業績將比去年大幅成長。

盛餘今年首季營收32.07億元、年增33.45%；營業毛利4.76億元、年增約293%，歸屬於母公司業主淨利2.76億元，EPS為0.86元，大幅優於去年同期的每股稅後淨損0.01元。

盛餘第一季受惠客戶陸續回補庫存，內外銷需求同步轉強，且公司報價也逐步提高，第一季營運大幅增長。

展望第二季，隨著中鋼報價續漲，公司也持續漲價，可望持續挹注營運持續成長。

(時報資訊)