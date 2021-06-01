全台新冠肺炎疫情嚴峻，鴻海(2317)與永齡基金會合作，計畫共同出資採購BNT疫苗，在備妥相關所需文件後，於今（1）日中午向衛福部食藥署遞件完成申請。鴻海對此發布聲明表示，作為企業公民的議員，期盼能盡一份對社會的責任與心意，為台灣社會貢獻力量。

此次鴻海由鴻海教育基金會執行長汪用和、永齡基金會由創辦人郭台銘妻子曾馨瑩代表，共同赴食藥署遞件申請採購BNT疫苗，由食藥署署長吳秀梅代表受理。曾馨瑩表示：「責任重大，完成交件程序，希望政府能聽見人民的心聲。」

(時報資訊)