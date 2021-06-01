友達(2409)投入mini LED技術開發有成，與宏碁(2353)攜手合作將新一代AmLED（Adaptive mini LED）顯示技術導入全新發表的電競筆電Predator Helios 500，以4K 120Hz、超高對比、超高亮度打造全球最高效的電競筆電顯示。

友達領先業界推出全系列獨家AmLED顯示技術，透過mini LED背光設計再進化，在背光亮度、對比、色彩、刷新率與耗電等方面，精準依據影像畫面進行即時動態分區調變，再度推升電競顯示器規格。

此次宏碁全新Predator Helios 500電競筆電，17.3吋4K大螢幕搭載友達AmLED顯示技術，實現VESA DisplayHDR 1,000認證系統規格，呈現峰值亮度大於1000nits及百萬級動態對比，加上120Hz及廣色域等特色，能同時展現高亮及暗態動態影像的清晰細節、分明層次及豐富色彩。

宏碁剛剛發表的Predator Helios 500電競筆電亦推出搭載友達高速FHD顯示器版本，具有業界最快360 Hz高畫面刷新率及3毫秒反應時間的超高速流暢畫面。

(時報資訊)