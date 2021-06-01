國家住都中心今天跟皇翔建設簽約，推動新北市中和區保二總隊基地都市更新案，本案投資總額預估高達84億元，預計明年開工，2026年完工啟用。

全案規劃興建3棟SRC大樓，分別為地上20層及地下5層的保安廳舍辦公室、地上31層及地下6層的全棟社會住宅與地上35層及地下6層的集合住宅。

本案是都市更新條例修法後，全國首例策略性更新地區的公辦都更案，規劃導入綠建築、智慧建築與無障礙設施設計理念，並配合各單位需求打造辦公、住宅及商業空間，形塑中和保安新園區。

新北市中和區保二總隊基地都市更新案是由國家住都中心擔任實施者，國家住都中心代理董事長花敬群今天跟皇翔建設公司董事長廖年吉正式簽約。

國家住都中心表示，未來將由保二總隊、保三總隊、保七總隊、民防指揮管制所及警察通訊所等五大警察機關進駐。除了更新辦公廳舍提供員警優質的值勤空間外，本案也提供415戶社會住宅與461戶集合住宅，以滿足周邊地區的居住需求，並在園區內設置公共托老中心及樂齡空間。

此外，國家住都中心指出，為活化景平路沿線機能及為當地注入發展能量，本案也將引入餐飲、超商及金融服務業進駐，串聯周遭商業空間，並且配合新北市政府打造捷運環狀線的綠色廊帶計畫。除景平路側留設12米的人行林蔭步道，也將設計街角廣場與留設綠地空間，供民眾休憩使用。

(工商 )