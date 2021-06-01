DHL國際快遞今（1）日宣布在奧地利成立新的貨運航空公司，將運用DHL英國航空公司轉調的B757貨機機隊，主營歐洲貨運航班。目前正向奧地利當局提交申請，預計新航空公司在下半年成立並開始營運。

DHL國際快遞歐洲網絡運營執行副總裁Roy Hughes說，透過擴大航空網絡，不僅能使公司適應法規變化，也可為歐洲網絡發展做好準備，滿足電商客戶對跨境快遞的高度需求。

在全球電商蓬勃發展推動下，DHL國際快遞的國際限時貨件量與 2020年第一季相比成長逾25％ 。隨B2B產業數位化加速，及線上平台企業採購量大增，電子商務有望進一步增長，提升國際快遞需求。

DHL國際快遞正在改造位於東密德蘭的DHL英國航空公司，未來將成為洲際航空公司，增加往返英國、美洲地區和亞洲的航班，並增加更多B767貨機、引進全新B777F貨機擴大機隊，因應電商增長，提供跨境遞送服務。

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