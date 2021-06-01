國內疫情大爆發後，死亡人數不斷攀升，依規定死者必須在24小時火化，卻傳出竟有殯葬業者趁機發災難財，從醫院運送遺體到火化場就索價14萬多元，儘管新北葬儀公會表示會以2萬5000元價格處理，但據了解，還是有業者收費6萬元，讓許多家境不好的家庭難以負擔，雪上加霜。

善願愛心協會在短短4天內，已接獲醫院、社會局、警方轉介，免費幫3名低收入戶確診者走完人生最後一程。善願協會會長郭志祥表示，基於「同舟共濟、團結一心」，只要社工專業評估並開出轉介單，善願將從免費運送新冠亡者、依協會標準作業程序無償辦理告別式、送塔位，再致贈慰問金5萬元，以對這些犧牲生命、喚起國人重視疫情的貧疾往生者表達關懷哀悼之意。

協會上月29日下午接到台北市政府社會局電話，指有名68歲張姓男子因染疫剛往生，請善願趕快介入幫忙，周一上班再補傳轉介單。郭志祥與死者妹妹聯繫，告知所有費用都由志工支付，一起與她前往醫院地下室接遺體。郭志祥說，他與4名志工先把棺木從接體車小心翼翼推下來，然後開始著裝，有如青蛙裝的防護衣拉鏈從腳拉到頭頂，再戴上頭套、腳套、N95口罩再加醫療型口罩、護目鏡外加防護面罩、雙手套上二層手套，就怕病毒一不小心竄入，花了20分鐘才完成著裝，待一切就緒每個人早已汗流浹背。

善願昨日接獲警方轉介，萬華一家低收入戶除了剛出嫁的女兒，一家4口全都確診，67歲婦人不幸往生，協會連夜幫忙火化，今天也已接獲醫院社工轉介一件個案。目前正在輔大攻讀非營利組織管理碩士的郭志祥並向社工表示，若染疫亡者的家屬在居家隔離中，協會將會拍視頻傳給其親人，讓他們感同身受如臨葬禮現場，志工集資的5萬慰問金則以電匯方式提供。

郭志祥表示，長期配合協會的喪葬衛星工廠，都很認同協會無償幫助弱勢家庭的理念，願意一起行善，因此提供較便宜的價格或只拿車馬費。協會預計在往後一段時間內，仍會收到貧疾染疫者往生的轉介案例，志工將會做最完善的服務，善盡社會責任，與大眾共同度過難關。

(中時 )