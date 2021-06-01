疫情已進入全國社區，文化大學今(1)日在官網公告，大倫館宿舍有4起學生確診，校方強調，學生及其室友已緊急另行安置，學校也將安排大倫館全館消毒，並也配合台北市政府機動快篩隊，成立文大緊急應變快篩小組緊，將於進行大倫館住宿生快篩。

文化大學表示，務必請大倫館住宿生留意及配合宿舍廣播及公告，依指示接受篩檢。而快篩結果為陰性者，須進行自我健康監測，並等待大倫館全面消毒完畢後，再返回大倫館寢室，並請盡量避免出寢室。如決定返家者，請辦理離宿手續，並請暫勿返校。

至於快篩結果呈陽性者，文大指出，將由校方及市府進行安排。

文化大學呼籲，留宿學生確實執行自我健康監測，如發現身體有異狀，包含發燒、咳嗽、味嗅覺失常、胸悶或其他症狀不適等症狀，請即刻通知宿舍輔導員，校內同學有自行前往篩檢情形，請務必將結果通報學校。

至於授課情況，文大也另外在官網公告，即日所有課程採線上全遠距教學進行至109學年度第二學期止。

(旺報 )