根據TrendForce研究指出，受惠於疫情衍生的宅經濟效應，自去年第二季起至今IT產品需求不墜，然2021年受到三星顯示器淡出面板供應行列，以及上游IC等零組件短缺影響，2021年第一季液晶監視器面板（Monitor Panel）出貨量為3,990萬片，季減8.6％。

TrendForce分析，今年上半年液晶監視器面板出貨表現受限於兩大壓力，首先是三星顯示器完成今年上半年出貨120萬片的目標後，將退出LCD面板供應行列，相較2020全年1,930萬片的出貨量，年衰退幅度高達93.8％。其次是半導體產能吃緊使上游材料如IC與Timing Controller（TCON）短缺，進而壓抑面板生產表現，並造成面板供不應求情形。此外，對於面板廠來說，相較電視與筆電面板，液晶監視器面板的利潤較低，論產能安排實屬弱勢。

然而，在目前電視與筆電整機需求出現趨緩跡象，以及下半年部分半導體廠新產能有望擴增的情況下，TrendForce認為，液晶監視器整機客戶有望在第四季獲得面板廠更多生產資源，原本受到上游材料供給緊缺影響，進而壓抑液晶監視器面板出貨力道的情況，至下半年將逐漸緩解。需求方面，受惠於宅經濟效應的延續使IT產品仍存在一定需求，品牌仍將加強備貨力道，以維持正常庫存水位。因此，整體將推升2021年液晶監視器面板出貨量將達1.69億片，年成長率4.2％。

(工商 )