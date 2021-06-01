接獲政府500萬劑疫苗採購訂單的高端疫苗，股價今(1日)吞下第2根跌停板，雖然收盤前仍有逾9000萬張賣單在排隊等著賣，但也有1千多張的成交量，分析師表示，這種恐慌性的殺盤還沒結束，現在想要進場承接非常危險，不建議現在就進場。

高端疫苗股價在農曆年前的2月5日收在148.5元，一直到本土疫情爆發後的5月17日，股價創新高來到417元，周日(30日)高端發出重訊表示，已與衛福部疾管署簽訂500萬劑疫苗採購合約，周一(31日)開盤股價還以平盤389元開出，不到半個小時股價即被打到跌停板350.5元，雖然市場人士解讀是利多出盡，但為化解民眾對政府為什麼採購還在二期未解盲的疫苗的疑慮，蔡英文總統還親上火線澄清，高端周一傍晚也發布5大聲明表示，二期臨床實驗結果如符合預期，將加速執行符合國際規範的三期臨床試驗，以取得國際認證為目標。

但投資人並不埋單，高端今日開盤前即掛出3000多張賣單，開盤又被打到315.5元的跌停板，盤中排隊等著要脫手的賣單超過1.5萬張，市場關注高端的跌停板何時可以打開，會不會像母公司基亞生技當年解盲失敗連吞多根跌停板。

摩爾投顧分析師何基鼎今日在中天《錢線煉金術》節目被問到高端股價問題時，第一句就問「它(指高端)真的有賺錢嗎？」很多生技股主要就是一個想像空間，像之前漲到400多元，就是因為疫情下對「疫苗」的想像空間，而不是對這家公司疫苗的想像空間，現在雖然訂單來了，但還在二期臨床實驗階段，原來的想像空間難免會大打折扣，而疫苗上市後大家敢不敢打又是另外一件事。

對於有網友在問何時可以承接，何基鼎表示，因公司本身沒有賺錢，現在想像空間又降低，投資意願就不高，再加上這2天股價大跌，很多投資人跟著急殺，就變成恐慌，現在這種恐慌性的殺盤還沒有結束，現在要接非常危險，他不建議現在就進場，如果有投資人真的對高端疫苗非常有信心，建議最好等3天不跌的時候再說。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(中時新聞網)