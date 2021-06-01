國內新冠疫情嚴峻，地方政府、民間團體、企業紛紛喊要自行採購國際疫苗，而指揮中心日前公布，需檢送8項資料讓食藥署審查。美麗島電子報董事長吳子嘉直言，衛福部長陳時中現在的任務就是要讓國產疫苗上線，而這背後涉及龐大利益，所以各界要捐贈疫苗最後一定會失敗，他也說，現在大家是在挑戰一個無良的政府。

昨（31）日在節目《關鍵時刻》中，主持人劉寶傑詢問，政府到底是想要幫大家買疫苗，還是根本不想買疫苗？吳子嘉直言，「他不要幫大家買疫苗」，他進一步解釋，為什麼陳時中到了現在如風中殘燭，每天還守在這邊，上禮拜五再丟這種議題出來，他的工作就是要把國產疫苗讓它上線。

美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照／袁杰攝）

吳子嘉說，這中間涉及到龐大利益，大家已經罵翻天了，因為這不符合規定、太不合理了，後面代表有利益的分配嘛。他也說，蔡英文總統講的是對的，蔡英文總統沒有貪污，「起碼我個人相信蔡英文不會貪污」，但除了她以外的每個人，「我通通不相信」「這個政府可怕極了」，這一攤擺明就是利益之爭，且他斷言，佛光山、鴻海要捐贈疫苗，最後一定會失敗。

若宗教、企業等團體真的讓國際疫苗進來了，吳子嘉說，這將影響國產疫苗的利益，而他也提到，鴻海創辦人郭台銘的問題非常簡單，BNT在台灣緊急授權通過了，所以根本不需要申請8項規定，因為持有臨時藥證的單位就是CDC，根據台灣藥事法規定，任何人只要進口BNT疫苗，只要跟持證所有人申請蓋章，就立刻通過，一天就解決了，所以根本不需要72小時，只要把申請書送給CDC蓋章就可以出貨了。

對於外傳輝瑞在市場上有很多假貨，吳子嘉表示「胡說八道」，輝瑞今年共生產35億劑，每個國家進口都必須要有EUA（緊急授權），都要有臨時藥證，但問題是妙在哪裡，台灣這個臨時藥證已經通過，所以指揮中心故意拿8個規定來擋，甚至將來冷鏈問題，很簡單，都交由衛福部解決，「我（民間團體）只是負責接完頭就通通給你（衛福部）了，檢查都你（衛福部）的事，但通通都不告訴郭台銘」，這個就是故意在刁難。

(中時新聞網)