高端、聯亞等國產疫苗尚未做三期即獲我衛福部簽約採購，引發高度爭議，總統蔡英文昨日（5月31日）更親上火線表示，相關政務人員都沒有炒股問題。前台大醫院心臟血管外科主治醫師林義鈜直言，全球所有藥物、疫苗都得經過三期試驗，台製疫苗若在此前開打效用、風險疑慮高，恐無法獲得國際認證，打了也是白打，根本只是徒耗公帑的「政治安慰劑」。

林義鈜今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，台製疫苗的推出進程事實上有很大的問題，因為跟全球的藥物、疫苗臨床試驗規範完全不符，這樣的疫苗效用與安全性如何還是其次，最重要的是，這批疫苗若無法獲得國際認證，打了也沒辦法在世界通行，台灣人打了也是白打。

林義鈜指出，全世界所有藥物、疫苗都須經過三期臨床試驗，方能投入醫藥市場，目前世界衛生組織（WHO）認可的主流新冠肺炎疫苗，包括英國AZ、美國莫德納、德國BNT等，全部都有通過三期臨床試驗，這是最基本的條件；反觀台製疫苗目前還處於二期試驗且還未解盲，距離三期試驗亦有一段距離，政府此時就急著預採購，實在有違國際認知及標準。

針對台灣疫苗採購延宕原因，林義鈜認為，除了政府常用的「政治性阻礙」說詞，政府想確保本土疫苗市場也是可能原因；但無論政府意欲何為，光台製疫苗還沒有完成三期試驗就要推出，這就是不對的，全世界也不會認證。林強調，隨全球的疫苗注射率逐漸成長，國際間展開疫苗護照等認證機制，是接下來國際重啟交流互動的關鍵，然台製疫苗未經認證，台灣人打了也無法被國際承認，恐怕失去注射疫苗的意義，這批千萬劑疫苗恐淪為「政治安慰劑」。

(中時新聞網)