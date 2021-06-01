《商情》美元走弱至數月低點 期銅上漲 14:162021/06/01 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於在本周末公佈重要就業報告之前，期待美聯儲提前政策正常化的前景下，美元持續走弱，美元兌主要貨幣跌至數月以來的低點上下，也因美元走軟使以美元計價的金屬更顯便宜，對其他貨幣持有者更具吸引力，致周二LME銅價上漲。 周二(6/1)截至台北時間13:40，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.62%，報每公噸10,321.5美元，盤中最高一度觸及每公噸10,352美元。(商品行情網) 《商情》美元走軟 紐約棉花收漲 《商情》逢低回補 亞洲橡膠止跌反彈 (時報資訊) #數月 #貨幣 #LME #美元走弱 #期銅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》黃金亞洲電子盤持穩近4個月高點 10:522021/05/18 財經 《半導體》展望佳＋跌深 易華電反彈攻頂 12:512021/05/18 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤走堅 11:262021/05/18 財經 《商情》現貨走強支撐 大豆和玉米收揚 10:182021/05/18 財經 《商情》美元走軟 支撐紐約期金漲至4個月高點 10:012021/05/18 財經 《商情》供應擔憂 周一期銅價格上漲 09:442021/05/18 財經 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 04:102021/05/18 全球財經 陸3月大砍美債38億美元 終結連4月加碼 12:572021/05/18 財經 1分鐘讀財經》好慘！台股124檔殺破去年319股災低點 08:232021/05/18 財經 不斷更新》指數報復性反彈 台股暴漲700點 重回萬六 09:042021/05/18 財經 人民幣存款餘額 5個月新低 04:102021/05/18 金融．稅務 財經熱門新聞 高端又跌停了 破萬張賣不掉 網1句酸爆蔡英文 - 財經 高端簽約500萬劑消息洩露？神秘買家狂砸4億敲進 - 財經 吃下政府大訂單 高端疫苗竟殺跌停 網驚曝1句恐怖真相 - 財經 獨》退場彰銀換得金管會同意 台新金併保德信准了 - 財經 - 工商 狂噴2千點只是小菜？散戶注意：他鐵口明天漲跌 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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