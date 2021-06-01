由於在本周末公佈重要就業報告之前，期待美聯儲提前政策正常化的前景下，美元持續走弱，美元兌主要貨幣跌至數月以來的低點上下，也因美元走軟使以美元計價的金屬更顯便宜，對其他貨幣持有者更具吸引力，致周二LME銅價上漲。

周二(6/1)截至台北時間13:40，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.62%，報每公噸10,321.5美元，盤中最高一度觸及每公噸10,352美元。(商品行情網)

(時報資訊)