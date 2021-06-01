AMD今日在2021年台北國際電腦展(COMPUTEX)上，發表多項強大的全新解決方案，將高效能遊戲推升至新境界，全新AMD Radeon RX 6000M系列行動顯示卡設計旨在為遊戲筆電提供世界級的效能、令人驚豔的視覺逼真度以及沉浸式體驗，全新系列包括最高階的Radeon RX 6800M，為最快的筆電用AMD Radeon GPU，具備桌上型等級的效能，能隨時隨地運行超高畫面更新率的1440p遊戲。

AMD總裁暨執行長蘇姿丰博士表示，AMD COMPUTEX展示AMD的高效能運算與繪圖技術持續被擴大採用，AMD持續著為產業創新的步伐。隨著新款Ryzen處理器、Radeon顯示卡以及第一波AMD Advantage筆電的推出，我們將繼續為遊戲迷與玩家擴展AMD領先產品與技術的產業體系。我們產業的下個創新疆界，是將晶片設計推向第三維度。我們在COMPUTEX上亮相3D chiplet技術的首個應用，展現AMD將致力於推動高效能運算的發展，顯著提升使用者體驗。

AMD本次同時推出AMD Advantage Design Framework，為AMD與全球PC夥伴廠商合作多年的成果，打造新一代頂級且高效能的遊戲筆電。結合AMD Radeon RX 6000M系列行動顯示卡、AMD Radeon Software繪圖驅動軟體、AMD Ryzen 5000系列行動處理器，以及獨家AMD智慧技術與其他先進的系統設計特點，AMD Advantage系統旨在提供同等級產品最佳的遊戲體驗。各OEM大廠的首批AMD Advantage筆電預計將於本月起陸續上市。

此外，AMD更發表AMD FidelityFX Super Resolution(FSR)這項尖端的空間放大技術，在特定遊戲中4K解析度下將畫面更新率提升高達2.5倍，帶來高品質與高解析度的遊戲體驗。超過10家遊戲開發廠商計劃於2021年著手將FSR整合到自家旗艦遊戲和遊戲引擎中，首批支援FSR的遊戲預計在本月稍後推出。

AMD Advantage筆電提供同等級產品最佳的遊戲體驗，營造更上一層樓的效能與反應速度。AMD SmartShift與AMD Smart Access Memory的效能強化協助提升這些系統的遊戲效能。

多款AMD Advantage遊戲筆電預計在2021年陸續上市，ROG Strix G15/17 AMD Advantage版本遊戲筆電搭載AMD Radeon RX 6800M顯示卡、AMD Ryzen 5900HX行動處理器以及AMD智慧技術，預計在6月初透過Best Buy以及各大電子零售通路銷售。OMEN 16筆電搭載AMD Radeon RX 6600M顯示卡、AMD Ryzen 9 5900HX行動處理器以及AMD智慧技術，預計即將於JD.com銷售；另外，聯想與微星的AMD Advantage筆電則預計在今年稍後上市。

(時報資訊)