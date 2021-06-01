郭台銘購疫苗有進展，今天中午向衛生福利部食品藥物管理署遞件完成。郭台銘砸50億元入股的台康生技(6589)業績來源不僅只有做高端疫苗新冠疫苗的原液，還有CDMO業務及新藥授權金等等，午盤擺脫市場錯殺的陰霾，打開跌停，直衝漲停板鎖住159.5元，振幅高達20%。

台康生技乳癌生物相似藥臨床三期主要療效數據成功達標，符合美國及歐盟生物相等性標準，生產廠去年也優先取得日本厚生勞動省 PMDA查廠通過，後續美國FDA與歐盟EMA也將進行查廠。

另外，委託開發製造生產CDMO業務也正逐年快速成長，台康將加速並擴大在生物相似藥產品線開發及委託開發暨製造服務CDMO雙軌事業版圖，在既有基礎下擴大多樣化產品與產線，連結並整合生物藥開發與生產之上、中、下游，並延伸至細胞及基因治療領域的開發及生產，除台灣既有布局外，將積極展開國際間各種形式的合作、聯盟及併購的機會。

郭台銘在4月初與台康生技總經理劉理成簽訂投資意向書，郭台銘規畫以私募方式投資台康生技5.5萬張，私募價格與本次現金增資價格同價(約90元左右)，總計砸下約50億元。當時郭台銘曾表示，將從旁協助，提供全球經營人脈網絡及自動化宏觀思維協助台康拓展國際事業版圖，一步一步落實產業國際化與自動化，並加速建構台康生技在全球生技的地位與價值。

(時報資訊)