國軍政戰將領人事異動 女少將辜麗都調憲兵政戰主任 14:252021/06/01 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 辜麗都少將。中時資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國軍政戰將領今有波人事異動，陸軍陸勤部政戰主任辜麗都少將憲兵指揮部政戰主任，這是憲兵指揮部，首度出現女性政戰少將主任。至於原憲指部政戰主任余熙明少將，則與辜麗都少將對調，今接任陸軍陸勤部政戰主任。 此外，陸軍政戰副主任由國防大學政戰主任文天佑接任，後備指揮部主任武立文接任國防大學政戰主任；另陸軍十軍團政戰主任莊惠安調任後備指揮部主任，政戰局保防安全處長詹國義接任陸軍十軍團主任。 下任潛艦國造小組召集人 劉志斌呼聲高 台中重慶國小1學生染疫全校停課 環保局緊急消毒 (中時 ) #政戰主任 #陸軍 #少將 #辜麗都 #接任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土確診暴增、全台大停電 前扁辦主任一句爆蔡蘇結局 21:542021/05/14 政治 國防部軍備局營產處長張大偉少將涉索賄4500萬 裁定羈押禁見 22:492021/05/14 社會 軍備局少將索賄4500萬 收押禁見 04:102021/05/15 社會新聞 「台灣已進入生死存亡關頭」 醫警告1條件恐半封城 10:052021/05/13 生活 四個不同意 子孫會哭泣（林冠勳） 19:132021/05/13 海納百川 無不良惡習也無家族史 28歲女健檢竟發現多發性肺腫瘤 22:112021/05/14 健康 曬傲人事業線挨酸越來越壯「腿好短」辜莞允誠實吐身材曲線 17:242021/05/17 娛樂 解除三級警戒時間點曝光 急診醫籲大家做好這5點 10:122021/05/16 生活 史話》政治權力損及法律正義──彭百顯與921（七） 10:112021/05/18 兩岸史話 空軍作戰指揮部新建營區爆貪污 軍備局少將索賄4500萬遭聲押禁見 12:272021/05/14 社會 成都高中生墜亡 官媒報導釋疑讓事件降溫 17:052021/05/13 兩岸 政治熱門新聞 看到政府用人很感慨 王世堅神比喻酸爆：現在有幾個最笨的 - 政治 蔡英文談話6重點 網神翻譯：反著看就知道發生什麼事 - 政治 范雲3＋11竟沒有會議紀錄？正妹立委吃驚：難怪 - 政治 范雲稱自己「不重要」 前立委再點名滅台3人組：真以為台灣人好欺負？ - 政治 還指揮中心公道 民進黨：全球疫苗官網證實陳時中引用數據無誤 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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