國軍政戰將領今有波人事異動，陸軍陸勤部政戰主任辜麗都少將憲兵指揮部政戰主任，這是憲兵指揮部，首度出現女性政戰少將主任。至於原憲指部政戰主任余熙明少將，則與辜麗都少將對調，今接任陸軍陸勤部政戰主任。

此外，陸軍政戰副主任由國防大學政戰主任文天佑接任，後備指揮部主任武立文接任國防大學政戰主任；另陸軍十軍團政戰主任莊惠安調任後備指揮部主任，政戰局保防安全處長詹國義接任陸軍十軍團主任。

(中時 )