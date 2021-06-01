為反應太陽能模組成本價格上漲，維持公司獲利表現，太陽能模組業者表示，漲價是不得已的選擇。在漲價反應成本的消息下，太陽能族群今表現亮眼，茂迪(6244)、元晶(6443)、太極(4934)、碩禾(3691)等收盤均漲逾4個百分點。

元晶5月起已陸續送樣166（M6）型號電池片，最快下半年開始出貨，年出貨量上看250至300MW（百萬瓦），元晶大尺寸電池片產線設置在新竹廠，據傳該166（M6）型號電池片的客戶就是電動車大廠特斯拉。此外，元晶日前取得國內兩座大型太陽能電廠訂單，總量達240MW，將自4月起至明年2月陸續出貨，而兩座電廠帶入的營收約23到25億元間。今年前4月元晶營收為15.9億元，年增12.9%，首季稅後淨利為183萬元。

為充裕設置光電土地之市場供給，並避免土地炒作，經濟部、農委會和內政部正進行跨部會合作，規劃提前於8月完成非先行區4,080公頃之公告。另盤點學校、公有房舍、綠能營區、農業和工業區屋頂，再加上民間其他屋頂共計4,665.7公頃提供施作。地面型方面，另盤點已整治汙染土地、國有非公用土地、風雨球場、綠能營區，以及港口、停車場等共計580.26公頃場域可供施作。

(時報資訊)