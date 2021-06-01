虎航空姐Rita(高鈺雯)長相甜美精緻、身材勻稱火辣，學生時期就是表特版常客，還被日媒封為「千年一遇的美女」，日前女神剛升格為人妻，仍然是魅力不減，時常曬出辣照和粉絲互動，昨日她發文曬出自己的新髮色，將顏色染深，然而網友卻歪樓，全都將重點放在她的火辣比基尼上。

Rita日前在IG上發文曬出新髮色，只見她身穿黃色比基尼，露出傲人上圍和深邃事業線，亮色泳裝更顯肌膚白皙，她將柔順的長髮撥到一邊，髮絲遮住了她的眼睛，Rita望著鏡頭嫵媚一笑，一雙電眼更是讓粉絲全都融化，她也在內文滿意說道：「深髮色真的愛了愛了」，讓網友忍不住狂刷一排愛心。

粉絲紛紛暴動直呼，「很可以啊」、「瑞塔好適合深色耶」、「性感」、「好看又漂亮」、「這也太辣了吧，犯規，嗶」、「這超越仙女了吧」、「好不像Rita 的Rita，好美」、「好好看～」、「這張我都認不出姐了」、「這張看起來有點不同人的感覺！好看」、「世間最美的姑娘」。

事實上，Rita畢業於東吳大學中文系，在學校時就擁有很高的人氣，當時外界多以為她畢業後會進演藝圈發展，但Rita選擇考空服員，先是在復興航空服務，之後落腳虎航，因此有了「最美虎妞」稱號，且Rita還有個帥氣的空軍飛行員弟弟，家人們也各個是高顏值，

(中時新聞網)