考量部分公車路線班次乘車需求少且不固定，為使運輸資源有效利用及維持既有民行，北市公共運輸處與公車業者去年7月1日起推出預約公車APP系統，今年3月底止，計有11條路線實施預約公車，原定發車數為829班次，民眾預約且有實際發車為267班次，減少無效率562班次，成果甚佳，今年7月1日起，民眾登入「台北通」，就能預約公車，APP還會在預約搭乘班次發車前透過推播主動提醒。

公運處表示，經觀察試辦初期有少部分民眾使用預約公車系統後卻未搭乘情形，探究其原因包含「臨時有事忘記取消」、「測試功能忘記取消」及「預約錯日期」等態樣，其中，以「忘記取消」的次數最多，且多為前1天預約搭乘。

公運處說明，將在7月針對預約公車做調整，民眾只要登入就能預約公車班次，APP也會在預約搭乘班次發車前2小時主動發送推播通知提醒，若針對自劃路線超過1個月募集卻未達門檻，系統也將通知未達門檻。

公運處指出，部分民眾因臨時有事忘記取消、測試功能忘記取消、預約錯日期，預約後卻沒搭乘，7月起預約公車系統也會調整停權機制，只要1次預約未搭乘，就會停權7日，累計3次會停權30日。

(中時 )