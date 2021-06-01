台灣新冠病毒疫情急遽升溫，諸多企業慨捐龐大金額力挺醫療機構助，同樣有許多人的工作及生活因此受到衝擊，星展銀行（台灣）1日宣布，再次捐贈新臺幣300萬元購買社會企業物資，組合成2,000包「星展暖心食袋」，透過「台灣食物銀行聯合會」的配送網絡，分享給受疫情影響的弱勢族群，同時也號召員工及客戶一同響應，幫助更多的人度過難關。

許多弱勢家庭、獨居長者、街友的固定社區團膳，隨著疫情升溫、防疫規定暫時關閉，而少了穩定用餐的來源，有些人的臨時工作因疫情停擺，收入銳減導致家庭生計陷入困境。台灣食物銀行聯合會近日持續呼籲各界捐助食物袋，將協助送至弱勢群眾手上，星展銀行（台灣）因此聽到了！

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，面對疫情挑戰，銀行內部啟動系列應對措施，確保客戶權益與員工安全；也進一步發揮大愛，透過實際的款項捐助，以具體行動，協助需要關懷的弱勢團體。

特別的是，星展銀行的300萬元捐款用於購買6家社會企業、共8項產品，如「社會網絡」手作日曬關廟拌麵組、「台灣好漁」寶貝高鈣鱸魚鬆等等，組成「星展暖心食袋」，一袋物資預計可供3到4口人家為期一星期的基本需求。

星展集團於2020年4月成立「展愛同行抗疫基金」，幫助亞洲受新冠病毒疫情嚴重衝擊的社區和族群。在台灣，去年首度購買社會企業物資組裝5萬多份「星展暖心食袋」，所需經費由星展的捐款、再加上同仁與客戶踴躍響應，合計捐出新臺幣2,542萬多元，均由台灣食物銀行聯合會分享給因疫情陷入困頓的長者與弱勢家庭。同時也號召員工參與志工活動，親手分裝物資，付出行動關懷。

(工商 )