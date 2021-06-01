蔡英文總統昨親上火線，強調絕無阻擋民間籌措疫苗，還說相關政務人員未涉炒股，國民黨主席江啟臣今天批評，蔡英文昨日談話毫無解答民眾心中疑問，也就是「何時能接種疫苗」，另指揮官陳時中昨引述國際重要疫苗施測人數，遭打臉指控數字不正確，以及自導自演的網軍等，是否也應查辦。

江啟臣今天接受《52新聞之千秋萬事》主持人王淺秋視訊專訪，他提到，他昨天上午開記者會要求蔡英文勿躲在鍵盤後面，並提出5大疑問，後來蔡英文召開視訊記者會，聽完蔡的談話，唯一能中肯地說，原本以為看到國家元首帶領民眾衝破危機，結果「真的很失望」。

江啟臣表示，民眾想知道「何時可接種疫苗」，但蔡英文只說，若有假新聞的話會查辦，於是他敬告蔡英文，「若要辦，就先查辦自己人」，指揮官陳時中昨引述國際上幾支重要疫苗一、二期受測人數，但遭打臉數字不正確，以及自導自演的網軍、1450帶風向稱國產疫苗與美國系出同源等，這是否要查。

江啟臣強調，若在歐美國家，國家元首出來談話，每一句話都很重要，應告訴民眾不要慌亂，針對進口疫苗時程、何時完成施打、到哪家診所醫院施打等配套，提出具體答案，而不用去擔心疫苗打不完的問題，而是正視打不到疫苗的問題。

江啟臣批評，蔡英文自稱謙卑，但面對疫情一點都不超前部署反而還落後，過去這兩週基層醫護面臨強大壓力，可說是沒有指揮中心的防疫，各方面SOP都亂掉，要快篩沒快篩，也沒事先興建集中檢疫所，急重症分流亂七八糟。

江啟臣砲轟，過去這一年半沒有做好準備，造成大家慌亂、疫情控制延宕，疫苗採購被動消極，導致防疫破口，疫情到無法收拾的地步，卻沒見到兼任民進黨主席的蔡英文道歉。

(中時 )