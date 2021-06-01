這幾天梅雨，新竹縣山區帶來不少雨量，讓久旱的山林得到滋潤，也造成岩層脆弱路段陸續發生土石崩落，幸未發生砸中人車的意外，在目前疫情未見和緩下，縣內各風景區也都自主暫時停業的14日，縣長楊文科呼籲民眾減少外出，若非必要最好不要到山區，「宅在家」比較安全。

縣府交通旅遊處長游志祥指出，縣內湖口、內灣及北埔3個老街攤商，加上六福村等遊樂及和露營區等業者，配合防疫自主暫時停業原本是到528，在中央宣布停課延長到614後，縣內攤商和業者也都配合停業到14日的端午節。

游志祥並說，尖石、五峰、峨眉及參山處管理的獅山風景區，不管國家級或地方管理的步道，目前都暫時封閉，禁止遊客進入，其他鄉鎮步道雖未封閉，但還是勸導民眾儘量配合防疫不要進入。

縣府工務處長林鶴斯說，尖石鄉120線、竹60線，五峰鄉122線南清公路、竹62線、竹67線，關西鎮118線羅馬公路及橫山鄉竹30線等在山區的道路，往年豪大雨或颱風季節，很容易有落石坍方，甚至造成傷亡意外。

這幾天山區不時有間歇性大雨，導致落石不斷，昨在122線29.4公里處即五指山入口附近路段，就發生大量落石坍方，造成交通中斷，幸好未造成人車傷亡情形，縣府已派員移除落石，恢復雙向行車。橫山鄉竹35之1線1.5公里 處，通往樂善堂方向路段的落石也清除。

林鶴斯說，在目前疫情期間，新竹縣各風景區、露營區及民宿都處於休息狀態，加上天雨路滑，山區道路很容易有落石，民眾沒事最好不要到山區，宅在家還是比較安全。

(中時 )