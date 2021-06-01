地方疫苗不足 陳時中公布最新各縣市AZ分配數量 14:312021/06/01 中時 陳人齊 、中時新聞網、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 地方疫苗不足 陳時中公布最新6都AZ分配數量。（達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 圖為26萬劑AZ疫苗分配一覽表。（指揮中心提供） 衛福部長陳時中今天再次說明國內目前二十六萬劑的AZ疫苗分配情形，表示分配原則還是依據雙北地區第一類至第三類人員，第一劑接種率達百分之百所需數量，以及雙北地區以外第一類人員第一劑接種率達百分之百所需數量來分配，盼能達到防疫全面接種的目標。 陳時中指出，根據地方通報來的疫苗不足數，由多至少分別為台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市，依序已分配五萬四千劑、三萬九千劑、一萬五千一百劑、兩萬七千劑、一萬六千劑、兩萬七千劑下去。 新北確診足跡 公園市場成熱點 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #陳時中 #AZ #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 陳時中稱假新聞罰300萬 藍委轟：「日媒報台灣奇蹟」要不要查 08:372021/05/18 政治 綠色執政破口總爆發 04:102021/05/18 時論廣場 周玉蔻「獨家好消息」來源曝光 遭質疑竟嗆網友：滾啦 12:152021/05/18 政治 買不到疫苗怪鄰居 蔡正元：無能 10:342021/05/18 政治 聯國籲G7慷慨解囊 捐出多餘疫苗 04:102021/05/18 國際大事 誰在扯防疫後腿 趙少康點名這7人 10:322021/05/18 政治 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 04:132021/05/18 政治 美將釋出2千萬劑疫苗 蕭美琴：全力進洽爭取中 10:472021/05/18 政治 生活熱門新聞 校正回歸數減少 陳時中：之後不再公布 - 生活 新北再增171例確診 侯友宜公布「這一區」居高不下要注意 - 生活 直播》再添13死 本土新增327例確診 - 生活 離島再槓中央要求入境得快篩 陳時中：發函撤銷公告 - 生活 基隆大廈管理員確診 到萬華消費後不適仍上班17天 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。