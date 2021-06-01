圖為26萬劑AZ疫苗分配一覽表。（指揮中心提供）

衛福部長陳時中今天再次說明國內目前二十六萬劑的AZ疫苗分配情形，表示分配原則還是依據雙北地區第一類至第三類人員，第一劑接種率達百分之百所需數量，以及雙北地區以外第一類人員第一劑接種率達百分之百所需數量來分配，盼能達到防疫全面接種的目標。

陳時中指出，根據地方通報來的疫苗不足數，由多至少分別為台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市，依序已分配五萬四千劑、三萬九千劑、一萬五千一百劑、兩萬七千劑、一萬六千劑、兩萬七千劑下去。

(中時 )