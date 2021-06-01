5月31日連江縣政府，以及今(1)日澎湖縣政府、金門縣政府皆公告入境旅客須接受抗原快篩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該公告已經違反「傳染病防治法第37條第3項」規定，中央流行疫情指揮中心成立期間應以指揮中心指揮官之指示辦理，以此指揮中心會發函上述3縣政府撤銷公告。

陳時中指出，因為離島擔心相關確診病例到達離島，因此才在松山、台中、嘉義、台南及高雄小港航空站等5座機場設立篩檢站，旅客搭乘國內航線前往離島時，應於搭機前填寫「健康聲明書」，現場有症狀者禁止搭機，且應配合病毒核酸檢測；若為過去14天內有症狀者，須現場配合接受抗原快篩檢驗且為陰性，始得搭機。經抗原快篩檢驗陽性的旅客，將由航空站安排搭乘防疫計乘車送至衛生單位指定防疫旅館或集中檢疫所。

陳時中說，這樣的強度已經達到全面篩選的程度，因此離島不用再另行規定，航空站的篩檢站將儘速設立。

然而，離島原本希望入境旅客全面做快篩，指揮中心現在的作法似乎與離島期待有所落差，陳時中解釋，全面的快篩我們還是擔憂裡面偽陰性、偽陽性等造成假性的安全感，對於過往病史，或是相關症狀沒有配合一起看的話，其實會有風險。在離島那邊做快篩，坐飛機的風險還是會有，所以我們還是在本島設立一些關卡，讓航行更安全，這樣也有保障，且健康聲明書是有法律效果的。

(中時 )