國內疫情仍嚴峻，繼全國教育產業總工會後，全國中小學校長協會及全國家長團體聯盟今天也發布共同新聞稿，呼籲政府將中小學教職員工列為疫苗優先施打對象，以確保學童重返校園更安全。

全國教育產業總工會昨天已發布聲明呼籲政府將20萬中小學老師納入優先施打疫苗對象。他們表示，學生來自不同家庭、家長也有不同的工作，全部聚集到學校時，很有可能因為群聚造成防疫破口，而第一線基層教師除了每日的課程之外，又要負責繁複的防疫工作，所接觸的學生更多，一旦學生或老師其中一人遭確診，影響的範圍恐擴及全校師生！

今天，全國中小學校長協會及全國家長團體聯盟也發布新聞稿說，「停課不停學」措施如非短期可結束，可能對中小學學生的學習影響極為重大。美國拜登總統為力推學童重返校園，在今年3月已下令各州讓教職員優先施打疫苗，以確保學童能迅速且安全的重返校園，並呼籲每位教職員在開學前至少施打一劑疫苗，以因應復課後面臨師生頻繁的接觸下，能讓家長更安心孩子有安全學習環境。

全國中小學校長協會及全國家長團體聯盟呼籲中央流行疫情指揮中心，應思考讓與學生第一線密切接觸的學校教職員工列為優先施打疫苗對象，因為所有老師經常要輪流到不同班級上課，如果感染將再度停課，除了影響學生受教權益，也將造成全校的生活與學習巨大的影響。

全國家長團體聯盟認為，政府最基本要做的事，就是讓學童在防疫期間，學校的生活與學習能讓家長更安心，應優先針對教職員工進行疫情預防的疫苗施打，是目前較令人放心的方式。

因此，全國中小學校長協會與家長團體強烈建議：呼籲中央流行疫情指揮中心應考量將中小學教職員工列為疫苗優先施打對象，且愈快愈好。如此才能讓校園成為令人安心的學習環境，教職員工生也能恢復正常的互動與學習安排，維護學生學習權益和提高教學品質。家長亦能安心將孩子送到學校學習，創造多贏局面。

(中時 )