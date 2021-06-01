高鐵公司為提升防疫效果，已於2020年4月起將配位邏輯調整為「類梅花座」更分散的配位方式，縱向依序間隔兩到三排座位；考量近期疫情嚴峻，5/31起進一步擴大旅客乘坐間距，特將配位邏輯調整為間隔三到四排座位，隨訂位旅客增加再逐漸填補空排，以達到非尖峰時段座位安排更分散之目的，已購票旅客上車後如發現座位過於擁擠，可通知列車長視現場狀況妥適調整座位，讓旅客乘車更安心。

此外，因應三級警戒延長及端午節假期疏運，台灣高鐵已宣布全車對號座實施至15日，期間內暫停自由座服務。經滾動式檢視各項服務措施、保障旅客權益，特別針對使用定期/回數票的旅客，提供相關配套措施。

除了依暫停自由座天數對應展延並加贈票卡使用效期外，若旅客後續已無使用需求者，另提供彈性退票機制，凡定期票/回數票效期含全車對號座施行期間者，均可在指定期限內，持票卡至高鐵各車站窗口辦理退票，並將提供優於現行退費規範方案，並同步退還製卡費且免收手續費。

台灣高鐵提醒，旅客辦理定期/回數票退票時需同步退還票卡，下次購買時，則需重新拍照、製卡。建議若後續仍有使用定期/回數票需求的旅客，可選擇展延效期，節省再次購票申辦手續。

(工商 )