達德能源的允能風場傳出股權交易，1日經濟部說明是有條件同意。達德1日發出5點聲明，強調wpd達德集團在台灣的其他開發及營運行為仍正常進行，無任何破產疑慮。

達德指出，允能風力發電股份有限公司為雲林離岸風力發電場之專案公司，本專案風機相關設備都已製造完成，然因風場建設期間受到全球疫情衝擊，導致專案期程嚴重延遲，造成專案公司成本爆增34%，出現重大資金缺口，故向經濟部申請引進新股東並進行股權調整。

達德強調，本案為允能專案公司出現財務困難，不涉及wpd達德集團本身的財務狀況，wpd達德集團在台灣的其他開發及營運行為仍正常進行，無任何破產疑慮。

允能於申請股權調整前，由wpd持股48%、Sojitz持股27% 及 EGCO 持股25%。Sojitz為由双日株式會社所領軍的數家知名日本企業共同投資，EGCO則為泰國的電力集團。身為持股48%的股東，wpd已為本案注資約新台幣125億元。本案股權結構於經濟部核准後，將為wpd持股25%、Sojitz持股27%、EGCO 持股25%及Total 23%。做為本案持股25%的股東，wpd仍將依25%比例繼續注資本案。此外，wpd並無在此股權交易案中獲利。

達德指出，道達爾集團為全球第四大石油與天然氣公司，近年為能源轉型，積極投入包括離岸風電等再生能源發展，目前也為台灣供應約9%的天然氣。實力堅強的法國道達爾集團加入本案成為新股東後，將更有利於本案順利興建完成。

達德能源仍為本專案最大股東之一，除繼續維持股東出資義務，亦全力確保風場興建進度，未來亦將持續投資台灣再生能源發展。

(工商 )