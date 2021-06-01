金雨企業違反重訊查證遭處違約金5萬元 14:342021/06/01 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心1日表示，對金雨企業（4503）違反對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序處以違約金5萬元。 櫃買中心表示，金雨企業110年5月10日於董事會決議通過110年第1季財務報表、公司治理主管人事案及資金貸與轉投資所屬子公司之資金融通案，有未於申報時限內依處理程序規定及時公告重大訊息之疏失，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣5萬元。 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 發傳單誣陷新店某人確診趴趴走 刑事局專案偵辦中 (工商 ) #金雨 #櫃買中心 #重大訊息 #處以違約金 #違反重訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 110指考今起報名 新增考場違規項目「攜帶活體動物」 11:332021/05/18 新消息 戀上時間管理大師 10多名女網友慘淪詐騙車手 15:322021/05/17 社會 網友傳「騎車不載口罩要罰」遭法辦 民眾續傳遭譙：希望你也被罰 09:282021/05/17 社會 婚禮違反防疫規 新人剛坐下立刻喊卡 120位親友打包黯然離場 16:072021/05/17 社會 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 杜鵑營地煮食引發火災 違反森林法代誌大條 21:152021/05/17 社會 報復性消費放緩 5月信用卡刷卡金 難樂觀 04:102021/05/18 金融．稅務 櫃買中心永續發展債券專板 18日正式啟動 08:532021/05/18 財經 標配七氣囊、貨斗管理套件 21年式 Ford Ranger運動型升級上市 12:012021/05/18 汽車情報-汽車新聞 萬華男搭公車不戴口罩 還加碼辱警「白癡」判拘50日 11:502021/05/18 社會 外資：先避開內需消費概念股 04:102021/05/18 財經要聞 財經熱門新聞 高端又跌停了 破萬張賣不掉 網1句酸爆蔡英文 - 財經 高端簽約500萬劑消息洩露？神秘買家狂砸4億敲進 - 財經 吃下政府大訂單 高端疫苗竟殺跌停 網驚曝1句恐怖真相 - 財經 狂噴2千點只是小菜？散戶注意：他鐵口明天漲跌 - 要聞 獨》退場彰銀換得金管會同意 台新金併保德信准了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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