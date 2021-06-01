櫃買中心1日表示，對金雨企業（4503）違反對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序處以違約金5萬元。

櫃買中心表示，金雨企業110年5月10日於董事會決議通過110年第1季財務報表、公司治理主管人事案及資金貸與轉投資所屬子公司之資金融通案，有未於申報時限內依處理程序規定及時公告重大訊息之疏失，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣5萬元。

(工商 )