華碩旗艦5G新機Zenfone 8可搭電信方案囉，繼中華電信、台灣大哥大之後，亞太電信、遠傳電信、台灣之星也都陸續公布的相關資費與方案，有興趣的民眾請參考。

全新Zenfone 8搭載最新Qualcomm Snapdragon 888 5G處理器，採用5.9吋輕巧機身，可單手輕鬆操控，包括消光黑、簡約銀及輕巧白（此色限量發售）三款時尚外型，搭配120Hz AMOLED全螢幕，4,000 mAh超大電量。

【亞太電信】

亞太電信6月1日起於全台實體門市正式開賣，搭配5G 【無限可能】指定資費方案，0元就能帶走ZenFone 8，最高加贈各12個月Gt TV_電視館、Gt鈴聲+及Gt電子書娛樂無限包等服務。

亞太電信5G推出華碩Zenfone 8（8GB+128GB版本）購機方案，有599元到2,699元8個級距，約期24期，申辦1,399元即享5G飆速上網吃到飽，專案價6,990元；另搭配2,699元資費方案即可0元帶走新機，且各加贈12個月Gt TV_電視館、Gt鈴聲+及Gt電子書加值服務。另同步推出4G振興特案，月付999元，約期30期，專案價更僅千元有找。

【遠傳電信】

遠傳全台實體與網路門市6月1日起開賣華碩5G旗艦新機Zenfone 8 8GB+128GB規格版本，原價$18,990的手機，搭配「遠傳心5G」月付$1399資費，手機$2990帶回家，VIP用戶續約再折$3000，旗艦新機0元帶回家！指定資費再獨家贈送遠傳friDay VR、遠傳friDay影音「明星多視角館」，享受5G娛樂新生活。

Zenfone老客戶6/15前至遠傳全通路購買Zenfone 8新機，並於華碩官網完成登錄，即送NT$3,000郵政禮券。此外，不論Zenfone新朋友、老朋友，都可以參加100組Honeywell 控敏空氣清淨機(價值$4,990)抽獎活動；遠傳再獨家加碼抽100組1MORE Stylish真無線藍芽耳機(價值$2,990)！

【台灣之星】

6月1日起消費者可至台灣之星全台實體門市及網路門市申辦最新Zenfone 8 8GB/128GB，凡新申裝/攜碼申辦搭配5G月租$399，即可享5G不限速上網流量20GB；新申裝/攜碼/續約申辦搭配5G月租$599資費方案，可享5G不限速上網流量30GB免費用；申辦搭配5G月租$799~1,199資費方案，可享終身4G不限速上網吃到飽，有用到5G才付錢、5G上網每月最多只要加$200。

此外，若攜碼申辦搭配5G月租$799以上資費方案，除可享最高終身5G不限速吃到飽，網內互打免費，另指定資費，網外最高送300分鐘，再享手機專案價最高再折$2,000優惠；若同時符合家族省資格，手機加碼再折$1,000，手機專案價最低只要$0即可入手華碩最新5G旗艦手機。同時，台灣之星對老客戶最好，T-Club禮程紫星/金星/鑽星VIP續約申辦，搭配指定資費，可獨享手機專案價最高再折$6,000。

(科技)