台中榮總支援北病南送，依衛福部指示提供專責加護病房20床、普通病房99床，三天內加裝抽風機等隔離設備。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

疫情嚴峻，雙北醫療量能緊繃下，陸續有北部重症病患南送，台中榮總收治一名萬華KTV老闆娘，原本病危插管，經6天搶救，已經拔管、自主呼吸，還跟醫護人員要求讓她滑手機，據悉該院做為重災區亞東醫院合作醫院，目前南送的重症病患病況都持續樂觀好轉。

早在5月22日亞東醫院即啟動北病南送，其中這名60歲出頭的萬華KTV老闆娘是第一位轉送台中榮總的患者，陸續更有5名重症病患轉進該院；據悉這名病患先是在北部的檢疫所隔離時，後來出現呼吸喘急，先至亞東醫院緊急置，隨即轉送中榮，因路程遙遠，途中病人病情急遽惡化，血氧值降到70％，緊急插管治療。

在全力搶救，並給予抗病毒藥物後，這名病患在6天內就拔除氣管內管脫離呼吸器，自主呼吸，目前在非負壓加護病房持續治療觀察，由於過去臨床經驗，新冠肺炎重症病患平均要兩周才可能拔除呼吸器，該病患恢復神速，也讓醫療團隊相當振奮。

台中榮總支援北病南送，依衛福部指示提供專責加護病房20床、普通病房99床，在院長陳適安指示下，副院長傅雲慶督導三天內也加裝抽風機等隔離設備，並將43房改裝成總計86床的專責隔離病床。

(中時 )