台灣新冠疫情嚴峻，民間紛紛表態要協助採購疫苗，北京兩岸東方文化中心將捐贈德國BNT疫苗與大陸國藥疫苗各500萬劑給台灣，並委託孫文學校總校長張亞中協助處理後續申請事宜，對此，衛福部長陳時中昨（31）日表示，「我們很樂於大家有這樣的興趣，但還是要審查」。陳時中一番話，讓資深媒體人黃暐瀚聽完直呼，「我血壓瞬間飆高」。

黃暐瀚今日在臉書表示，如果政府早就買到足量的疫苗，早早施打，誰會有興趣去找疫苗？如果政府看到最近疫情爆發，趕緊去買、去要、去搶疫苗來給大家打，哪還輪得到地方政府、民間企業，甚至這些「好事民眾」去到處奔走，搶買疫苗？這到底是政府要做的事？還是民間該做的事？

根據張亞中所說，黃暐瀚轉述，在大陸一群台商與陸商，關心台灣民眾的安危，集資購買500萬劑北京國藥疫苗和500萬劑BNT疫苗要送來台灣，「是送，不是賣」，所以也沒有後續誰獲利、誰當買辦的問題，連飛機他們都會自己準備，只要告知時間，就把疫苗從北京（國藥）跟德國（BNT）起飛送抵台灣。

黃暐瀚說，疫苗送抵後，通通交給衛福部，誰要打？怎麼打？都後續不理，全權交由指揮中心管轄。這樣的贈與，黃暐瀚連問，台灣要不要？會不會要？能不能要？縱使有人會說這是「統戰」，但除了統戰，疫苗也能救命，收不收就看指揮中心的智慧了。

(中時新聞網)