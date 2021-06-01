電動車相關車用產品需求強勁，PCBA廠—精星(8183)下半年營運不看淡，精星表示，雖然工控還不明朗，且馬來西亞疫情大爆發，原已吃緊的IC元件供料是否會更吃緊有待觀察，但車用相關產品需求還不錯，審慎樂觀看待下半年。

台灣精星近幾年持續優化產品組合，把工控及車用視為營運重點，其中車用產品分為車用控制板、TPMS等傳統車用電子與新能源車的電池管理系統、電機及電控相關PCBA兩大塊，目前大陸前十大動力電池廠—寧德等已是精星的客戶，在工控產品部分則以挖掘機控制板居多。

去年第4季車市及工控產品需求回溫，精星業績也擺脫谷底重回成長，今年第1季稅後盈餘為9675萬元，年成長9.55倍，累計前4月合併營收為14.51億元，年成長74.39%。

第1季因工控產品需求強勁，車用佔比較少，不過以第2季出貨來看，車用產品佔比可望拉升到50%以上。

展望下半年，精星表示，目前電子產業供應鏈有些變數，工控產品也不明朗，但車用看起來很樂觀，審慎看待下半年，有機會延續往年趨勢，下半年比上半年好。

(時報資訊)