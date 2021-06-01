台灣新冠肺炎疫情嚴峻，雄獅(2731)集團品牌策略總經理游國珍表示，旗下旅遊及餐飲事業雖受衝擊，但集團資金充裕、仍能維持正常運作，強調對組織改造及新事業體投入不停歇，目前全力投入商品、餐飲、整合行銷公司等能增加營收的3大業務因應。

雄獅集團投資的「光一肆號」及「欣食旅」自創品牌「gonna共樂遊」等餐飲事業，因應防疫警戒升級即刻轉型為外帶外送餐廳，以內湖中央廚房為基地，預計調度最多2千名集團員工支援，未來計畫增設雲端廚房，以多元布局結合外送服務加強服務能量。

游國珍指出，雄獅對組織改造跟新事業體投入不停頓，目前人力全力投入「雄獅嚴選」的商品、「欣食旅」的餐飲、整合行銷公司等「增R（Revenue）」項目因應。欣食旅總經理陳斯重亦表示，維持「顧客、同仁、營運」平衡，是目前必須努力目標。

對此，欣食旅與雄獅集團「共享人力」，在確保旅客權益不受影響的情況下，最多將調度2000位旅遊產業員工支援餐飲事業，並成立自有「雄獅外送員」，補足既有外送平台的不足之處，強化外送服務能量，並將持續聘用專業人才，為未來做準備。

雄獅2017年投資餐飲事業「欣食旅」推出自創品牌「gonna共樂遊」，陸續開出3家「gonna EAT」及1家「gonna EXPRESS」。陳斯重指出，因應店數增加，去年初耗資千萬於內湖總部成立中央廚房，簡化門市工作及操作流程，未來預計將加速拓展「雲端廚房」。

陳斯重認為，外送是未來餐飲業新趨勢，不需要實體店面的雲端廚房，可幫助品牌快速擴張外送範圍，菜單則以簡單、好操作、好上手為原則，透過SOP流程確保餐點品質一致，消費者只要透過線上平台預定即可快速出餐。

陳斯重指出，3家gonna EAT店過去外帶外送比例僅占2～3成，6月起導入inline線上平台及自有「雄獅外送員」，配合滿額免費外送服務及外帶85折起優惠助攻，可望於疫情期間帶動外帶業績成長2.5～3倍。員工亦能藉機進行內外交叉、跨站、跨店、跨品牌訓練。

陳斯重指出，為加強防疫作為，每位雄獅外送員均會配戴口罩、護目鏡、手套等防護措施，送餐前後也會針對手部、外送保溫箱進行清潔消毒。為減少接觸風險，鼓勵消費者可利用inline線上平台訂餐及刷卡付款，維護彼此健康及安全。

(時報資訊)