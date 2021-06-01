台中市府新聞局每日下午3時舉行「台中市流行疫情指揮中心線上記者會」，透過市長盧秀燕臉書直播，讓民眾掌握最新防疫資訊。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

全民關注國內新冠肺炎疫情，台中市府新聞局每日下午3時舉行「台中市流行疫情指揮中心線上記者會」，透過市長盧秀燕臉書直播，讓民眾掌握最新防疫資訊，更與台中市5家有線電視業者合作，同步於公用頻道CH3轉播，讓不會使用網路的長輩，透過電視掌握防疫訊息。

新聞局表示，依據有線電視營運管理規定，各家有線電視的第3頻道須做為公用頻道，供政府機關、學校、團體及民眾播送公益、藝文、社教等節目，即「全民的頻道」，日常除排播民眾申請托播的自製影片，也於固定時間播出英語教學節目，每週一至週五也可收看由有線電視業者聯合製播的「大台中聯播新聞」。

新聞局長黃國瑋指出，考量部分長輩可能不會使用網路，較習慣觀看電視，新聞局與有線電視業者合作，每日下午3時同步於公用頻道轉播疫情線上記者會，宣導台中最新防疫作為、疫情趨勢及確診者足跡等資訊。

轉播業者涵蓋台中市5家有線電視，包括大屯有線電視、群健有線電視、豐盟有線電視、台灣佳光電訊及大台中數位有線電視，民眾只要打開電視，轉至第3頻道，即可同步收看。

(中時 )