蔣姓酒店小姐去年約富商見面，偷走富商信用卡去牛郎店狂歡，盜刷消費9萬9000多元，事後富商提告，蔣女辯稱因富商包養送卡消費，但富商「打臉」蔣說法，指自己當天吃藥「不舉」，當天只是借錢給蔣，且酒店幹部證稱，富商偏好身材豐滿的小姐，乾瘦的蔣女不是他的菜，不可能包養蔣女，台北地檢署1日依詐欺、偽造文書等罪起訴蔣女。

檢方調查，蔣女原在北市某高檔酒店上班，去年8月15日下午，她約店內常客的已婚富商到薇閣旅館見面，當天晚間，蔣女就到中山北路的牛郎店消費，狂歡至隔天凌晨，蔣以富商信用卡刷卡9次，有3次刷不過，共計刷卡結帳9萬9000多元。

已婚富商因為收到信用卡通知簡訊，發現遭盜刷後報警，酒店幹部得知此事，追問蔣女，蔣女卻宣稱，富商說要包養她，2人8月15日當天在薇閣嘿咻後，富商就給了她信用卡，供她刷卡消費。

但富商指稱，他患有宿疾，當天早上吃藥，該藥有不舉的副作用，所以當天下午他根本無法與蔣嘿咻，是蔣女說缺錢，他去提領了2萬元現金，帶到摩鐵借給蔣女。

由於富商怕被妻子發現上酒店，會把與酒店及蔣女等人對話刪除，無法證明當天赴約是借錢給蔣，檢警找酒店幹部詢問，幹部證稱，蔣女身材乾瘦，絕非富商的菜，如果富商要包養的話，應該會選擇店內其他小姐。

幹部並稱，若客人拿信用卡包養小姐，不可能給正卡，只會提供附卡，因此檢方不採信蔣女說詞，認定蔣女是趁富商在房內不注意時，偷走信用卡到牛郎店冒簽盜刷，依侵占遺失物、詐欺、偽造文書等罪起訴蔣女。

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(中時 )