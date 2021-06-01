台灣本土新冠肺炎疫情嚴峻，在短短兩週內感染人數近7,000 人，不過中央流行疫情指揮中心今天表示預測病毒傳播力的Rt值下降，表示高峰已過，本土疫情即將趨緩，國民黨立委林思銘指出，台灣篩檢能量不足，社區無症狀感染者黑數龐大，他建議政府開放民眾購買方便使用的快篩試劑做篩檢，以盡速找出感染者。

林思銘說，所謂「Rt值」(有效傳染數)是估算病毒在一定時間內能夠傳播給多少人的能力，基礎來自於「Ro值」(基本傳染數)。但是現在台灣篩檢量能不足，一天最多只能提供2萬人次篩檢，韓國可達一天20萬人次，目前社區內存在太多無症狀感染者，病原傳染期間和接觸史都無從調查，會造成相當程度的估算失準，不知疫情指揮官陳時中到底那兒來的自信？

林思銘表示，過去一年間，不斷有人建議就「快篩」提前部署，但指揮中心都不為所動，如今在牛津大學公布世界Covid-19每千人篩檢率中，截至5／25為止，台灣僅千分之17.349，遠低於韓國的千分之184.821，世界排名倒數第二；而台灣重症率為15％，遠高於世界各國的5％-10％，也顯示未被篩檢出的輕症或無症狀患者相當多，這些人現在仍隱身在各社區內繼續傳播病毒。

林思銘說，先前防疫指揮中心曾經公布國產快篩試劑在疫情熱區，靈敏度高達90％以上，歐美許多國家甚至在超商、超市都已經可以購得試劑，供民眾自行檢測，在短期疫苗供應不足的狀況下，台灣應參酌世界各國防疫經驗，開放民眾購買方便使用的快篩試劑做篩檢，以盡速找出感染者，進行相對處置，避免疫情繼續擴大蔓延。

(中時 )