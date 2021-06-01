歐洲聯盟執行委員會今天提議，隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗施打速度加快，應讓已接種的旅客在歐盟境內旅行時免於採檢或隔離，並呼籲逐步放寬旅行限制。

路透社報導，歐盟執委會（European Commission）試圖終止目前境內五花八門的旅行限制。執委會表示，旅客在成行前14天若已完整接種疫苗，應免於採檢或隔離。歐盟約半數成人已接種第一劑疫苗。

歐盟執委會還建議，感染COVID-19後康復的人，在180天內應可不受限制；此外，更可信但較昂貴的核酸檢驗（PCR）應在72小時內有效，快速抗原採檢則應在48小時內有效。

歐盟執委會也建議，尚未列入施打對象的兒童與無須隔離的家長同行時，應可不必隔離；但6歲以上兒童可能要接受採檢。

歐盟執委會還提出緊急應變措施，若旅客來自疫情升溫或出現許多特定變種病毒病例的地區，仍可恢復限制。

提案也提到，會「強烈建議不要（前往）」疫情地圖上的「深紅」地區；「綠色」地區則可免於各種限制。

根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）網頁，綠區是14天內通報率低於每10萬人25例、且篩檢陽性率低於4% ；目前僅有馬爾他全境為綠區。深紅區則是14天內累計通報500例以上。綠色和深紅之間還有橙色和紅色兩級。

法新社提到，歐盟執委會這些建議並無約束力，且預期再過一週，歐盟就要通過數位COVID證明（Digital EU COVID Certificate）法案，將可在各成員國之間強制執行措施。

歐盟成員國5月已就疫苗接種數位證明達成協議，將可透過快速反應碼（QR Code）得知當事人是否已接種疫苗，或是否在感染並康復後獲得免疫，或近期採檢結果呈陰性。這項計畫預定於7月1日實施。

歐盟司法執行委員雷恩德斯（Didier Reynders）說，「過去幾週，感染人數持續減少，顯示歐盟各地疫苗接種計畫均有成效」，同時，負擔得起的的採檢法愈來愈多，意味「成員國正慢慢取消境內和旅行相關防疫限制」。

(中央社)