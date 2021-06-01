疫情嚴峻，衝擊弱勢家庭生活，新北市府除日前投入400萬元防疫基金，增強29區公所實物銀行民生及防疫物資助弱勢，五股、八里、林口區公所，更積極結合當地社區管委會，透過里政和生活圈Line群組的通報回饋雙管齊下，推動關懷與物資救助，三區累計已有345個社區加入，另推動視訊、電話診療服務，讓社區長輩們照顧不中斷。

新北五八林結合管委會力量 關懷社區獨老弱勢

其中，林口公所為照顧弱勢，透過「幸福轉運讚」志工隊，主動提供物資、定時電話關懷轄內的獨老、弱勢，安撫人心，並創設「守護林口大家庭」LINE社群，目前已有250家社區加入，超過一萬名住戶，除了訊息傳遞和需求通報外，公所還特別建置逾200家可外送、外帶商家名冊，提供給LINE群組社區參考，陪伴民眾渡過疫情關鍵期。

加入群組的林口童話世紀社區，疫情前管委會就會專人關懷社區內的弱勢、長者，並舉辦各種活動拉近住戶距離、凝聚住戶情誼，疫情以來，更加強電話關心，再透過與公所的合作，讓獨老、弱勢有較多經濟上的協助，減輕生活壓力。公所物資送達時，社區都會依照防疫措施消毒後再親送至關懷戶。

另外，林口區公所也和衛生所合作，結合逾13間診所，於疫情期間提供穩定慢性病複診病人電話及視訊問診醫療服務，參與的仁邦診所醫師說，這項服務可減少病患停留醫療院所的時間，經通訊診療後，本人或家屬就可攜帶健保卡至診所過卡繳費拿藥，相關合作醫療診所都可上林口區衛生所查詢。

疫情期間，八里區公所加強轄內列冊的獨老、弱勢電話慰問外，更與轄內社區管委會成立「八里社區疫點通」LINE社群，全區125社區已加入95個，達成76%，另啟動「幸福八里獨老關懷計畫」，將管委會社區幹部加入關懷網絡，管委會通報有急需協助獨老弱勢，公所即刻進行了解，並提供物資或幫忙申請社服津貼，強化社區安全防線。

因應新冠肺炎疫情造成弱勢民眾生活更加困難，五股區公所也成立關懷小組，針對中、低收入戶、獨老及身心障礙朋友，每週電話關懷、安定民眾情緒。工作人員這段期間雖然承受很多防疫工作，但擔心疫情若持續，弱勢的人將越辛苦，公所充實實物銀行物資，並依個案狀況，提供物資急難救助，一起撐過疫情。

全國疫情進入強化三級警戒影響各行各業，五股、八里、林口區人口約25萬人，居住於公寓大廈的人口就佔了6成，區公所利用LINE社群快速進行雙邊溝通，全力協助因疫情生活困難的民眾，讓每位艱苦人不孤單，也讓社區防護網絡更加完善。

(中時新聞網)