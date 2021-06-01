【LIVE直播】新北市疫情記者會｜2021.06.01

國內本土疫情持續嚴峻，1日再度新增262例本土確診，另校正回歸65例，其中新北市佔166例最多；另外，新北市於昨日再度於樹林、五股、汐止以及土城等地新增熱區防疫中心，共計已達18處。對於外界最關心的醫護人員遭確診病患砍傷，未來恐無法繼續擔任醫護工作，侯友宜表示，為了確保第一線醫護人員，務必讓防疫戰士無後顧之憂，對於受傷醫護若有職場上失能，未來一定妥為保障安排 若有薪資落差一定用防疫基金補足。

另外新北市警消有多人確診，侯友宜也說，今天新補發的3.9萬劑疫苗，全數給醫護警消施打，今天為止，新北市警消今天已完成九成疫苗施打，市府絕對會當警消後盾。

對於確診足跡大多分佈在市場，市府目前實施人流管制二分之一，自治管理會及市府人員稽查，進行人口管制、場內巡查，場外宣導。板橋民享市場因不遵守人流管制，明天起強制暫停營業三天。

中央紓困申請案件已經達七萬四千多件，房義捐款達2億662萬元，未來這些基金將提供給警消，市民的補助。

(中時新聞網)