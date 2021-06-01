國產疫苗爭議持續延燒，高端疫苗連續2個交易日吞跌停，股價慘崩近20%，引起網友熱議，過往買賣交易紀錄也被拿出來檢視，事實上，在上周末簽約消息曝光前，就有本土券商單周大買1106張進場，砸下逾4.3億元。

由於疾管署在國產疫苗未完成二期試驗的狀況下，就決定向高端與聯亞各下單500萬劑預購及上限500萬劑開口合約的國產疫苗，即最多各購買1000萬劑，引爆民怨，更引發在野黨立委質疑有炒股疑慮，逼得總統蔡英文上火線澄清，並喊話國產疫苗是台灣重要防疫戰略。

然而政府的大訂單與總統喊話都無法激勵高端股價，宣布簽約後的連續兩個交易日，高端都出現跌停，股價從389元一路摔至今天的315.5元，暴跌逾18%，顯示投資人信心薄弱。

高端何時止跌有待觀察，但根據富邦證券交易數據，昨（31日）就有主力先偷跑，玉山高雄分點賣超289張，元大土城分點賣超126張居券商前兩大，但國泰敦南、華南永昌中正分點各買超37張與36張分居買超前2名。

值得一提的是，上周四（27日）及上周五（28日）簽約消息公告前，中國信託松江分點各買超649張及366張，單周買超達1106張，若以平均成本393元推估，共砸下逾4.3億元進場，此外，該分點大量進場多集中在上周，因5月3日至21日的交易日，合計僅買超5張。

從去年新冠肺炎疫情在全球爆發，高端的股價就跟著水漲船高，短短1年半暴漲超過13倍，今年2月，指揮官陳時中曾預告國產疫苗將是未來防疫重點，高端也從農曆年前的收盤價148.5元漲至5月17日最高價417元，漲幅逾180%。

(中時新聞網)