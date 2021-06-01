LED封裝龍頭億光（2393）上傳營運報告書，董事長葉寅夫表示，第一季LED產業淡季不淡，景氣熱絡與往年截然不同，葉寅夫引述數據，預期2021年LED產值可望重返成長，且在經濟解封之後，LED需求將大幅波動，億光將落實零庫存策略。

億光今年與日商日亞化的官司訴訟獲勝，今年第一季也繳出每股盈餘1.03元亮麗財報，為2017年第一季以來的次高紀錄，若加回業外虧損5,300萬元，億光首季獲利更創下2015年首季以來新高，公司31日上傳年報，董事長葉寅夫在營運報告書中展現相對樂觀態度。

葉寅夫引述TrendForce數據表示，今年全球市場隨著疫苗問世，長時間受到壓抑的需求力道將觸底反彈，預估全球LED產值可望達到157億美元，年增3.8％。

葉寅夫強調，今年第一季為雖為傳統淡季，但LED景氣熱絡也與往年截然不同，整體產業在產能利用率提高及原物料漲價下有機會調整產品價格，今年在經濟解封後將使得需求端大幅波動，因此生產端如何快速調整為重要挑戰，億光將保持靈活的應變能力，落實零延誤與零庫存的生產政策與兩岸產能調配彈性。

葉寅夫表示，在疫情之下，2020年生產端遭遇前所未有的挑戰，所幸億光在超前佈署下短時間內恢復生產，並擴大產能，億光產品應用分散，反而受惠於宅經濟發酵，在網通、消費性電子產品及家電等強勁需求驅動下，擺脫三年來營收衰退趨勢，去年合併營收達 216.4 億元，年增3.2％，歸屬母公司之淨利為12.36億元，年成長50％，每股稅後純益2.79 元，獲利創下近三年新高。

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