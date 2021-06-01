目前隨著許多國家重新陸續開放，韓國5月出口創下32年來最大增幅，除了比較基準點較低外，同時，全球市場需求強勁也是另一個推手。

1日韓國最新官方資料，晶片與汽車出貨飆升，韓國5月出口年增率因此擴大到45.6%，並創下自1988年8月以來最高一次。同時，這也是連續7個月都是增加現象。

不過市場卻給予更高期望，因為普遍預估值是增加48.5%。

而5月份每個工作日的平均出口則增49%，遠遠超過4月的29.5%。至於進口年增則為37.9%，卻低於預期的40.5%。

從這份出口報告的年增率方面來看，晶片雖僅24.5%，但已是連11個月上升。同時，汽車則飆升93.7%，石化產品也有94.9%。

亞洲第四大經濟體的韓國，是6月第一個公佈最新單月貿易數據的主要出口國，而剛出爐的經濟數字能這麼亮麗，也讓全球景氣復甦的信心又增加不少。

DB財務投資認為，美國消費者對韓國產品需求如此強勁，這表示中國大陸與日本5月的貿易出口數據也不會差到哪裡去。由於去年此時經濟也在慢慢恢復，所以接下來幾個月，出口年增數據增幅應該不會如此大，但前景依然看俏。不過，比較基期還是較低下，6月出口仍強勁可期，第三季會慢慢放緩，2021全年出口增率可能會達到兩位數。

在韓國最大的釜山港，目前港口堵塞情況非常嚴重，其中最大的釜山新港國際碼頭（Pusan Newport International Terminal），以前港口接受7天內上船貨櫃堆放，但現在只接受5日內的。原因很簡單，因為場地會被塞爆。

韓國官方5月出口數據亮眼，同時，另一份民間的經濟報告也傳來好消息。

韓國5月採購經理人指數(PMI)已連8個月增加，數值為53.7，而4月為54.6，接高於分水嶺50，且位於擴張範圍內。

韓國商業活動日益熱絡，財政部1日表示，通脹現象將更明顯，5月消費者物價指數(CPI)可能會明顯增加。

(時報資訊)