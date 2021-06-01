台股今日高檔震盪，高低差達123.85點，匯市方面，新台幣今日以升值開出，IC設計成為撐盤要角，航海王及鋼鐵人早盤陷入整理，尾盤在台積電(2330)持穩及貨櫃三雄揚帆全面亮燈漲停帶動下，終場收在17162.38點，上漲93.95點，成交值新台幣4621.74億元；OTC指數收在203.26點，上漲1.39點，成交值為612.96億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股上漲近百點，此波由低檔反彈至今已經超過2000點，由今日的量能來觀察，要挑戰前波高點機會不大，須要小心表現弱勢及量能無法放大的個股反轉向下。電子股資金比重重回5成，若能維持5成以上將可奪回主導的局面。

在盤面表現方面，權王台積電法人近日多站買方，收在598元，上漲0.17%，聯發科(2454)盤中一度攻上1015元，尾盤收在977元，下跌1.81%，IC設計族群強勢，敦泰(3545)、亞信(3169)、通嘉(3588)、驊訊(6237)、九暘(8040)等同步收在漲停板；航海王早盤整理過後，多頭重啟攻勢，萬海(2615)收在漲停板159.5元，改寫歷史新高，台航(2617)、陽明(2609)及長榮(2603)等也都收在漲停板；台康生技(6589)業績來源不僅只有做高端疫苗新冠疫苗的原液，還有CDMO業務及新藥授權金等等，午盤擺脫市場錯殺的陰霾，打開跌停，直衝漲停板鎖住159.5元，振幅高達20%。

由從籌碼來看，外資現貨市場站買方，期貨方面微幅加碼空單，整體淨空單口數逼近2.5萬口，偏空調整。在技術面，日KD指標維持高檔，不過量能不足，後續量能需放大至5000億元才有機會挑戰高檔賣壓區。台股短線預期將陷入震盪整理，投資人直嚴控手中持股水位。

(時報資訊)