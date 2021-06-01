陸股近期呈現類股輪動的走勢，成交量回升至1兆元人民幣之上，人民幣持續強勢。台股掛牌的陸股ETF普遍收紅，日盛投信分析，由於通膨擾動高點已過，A股下半年盈利有韌性，消費與製造業投資為復甦關鍵，第三季將聚焦在成長股，市場短期有望繼續震盪上行。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，5月中旬上證綜指一舉突破過去兩個月箱型上緣，重新站上3500點，場外資金開始陸續入市，挹注指數走高，5月上證綜指上漲4.9%。指數突破3500點後，個股表現明顯分化。短期來看，在利率平穩運行及景氣復甦動能支撐下，A股偏強格局仍較明顯，盤中屢次下跌後下方均有較強承接力。近期市場已逐步走出前期調整期，情緒明顯好轉，成長重回主線，量能增溫，短線有望續強，展望後市，綜合前期市場調整時間和幅度、市場情緒以及增長和政策的預期，A股相對具有吸引力。

黃上修表示，在參考政治局會議在四月底定調後，雖還沒看到流動性趨勢性放鬆，但不急轉彎的中性表述亦對市場出現穩定作用。另一方面，官方出聲，商品價格上漲趨緩，若通膨預期階段性回落，貨幣收緊預期緩解，增量資金逐步入場，存量資金調倉將使行情擴散，第二季度下旬至第三季度上旬的時間點，可正向看待市場走勢。

(時報資訊)