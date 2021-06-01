市長魏嘉賢再次到傳統市場了解防疫狀況，同時宣導分流採買。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市公所推出依身分證字號尾數，單日單數、雙日雙數，分流採買。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮新冠肺炎病例今天新增3例，疫情仍在持續，為防堵疫情擴散。花蓮市在傳統市場宣導分流採買，以身分證字號單雙數為上市場採買的日子，並鼓勵一次購足，市長魏嘉賢表示，未來視狀況，若民眾未能配合自主分流，不排除採取強制辦理，唯有共體時艱，才能避免疫情再度惡化。

花蓮市人口10萬人，不少市民反映，傳統市場人多為患，雖有戴口罩但未保持社交距離。魏嘉賢今天上午到重慶市場及中華市場了解防疫管制措施，他並向市民說明，依身分證字號尾數，單日單數、雙日雙數，分流採買，也宣導買菜三口訣就是「快買」、「快走」、「一次購足」，買好菜之後就趕快回家，不要遇到熟人後就開始佇足聊起天來，魏嘉賢也希望年輕人多告訴長輩，市場分流運動，多多宣傳。

此外，不少攤商反映因為疫情的因素，生意大受影響，但每個攤商都堅守崗位，做好防疫措施，只是攤商們擔心外圍流動攤販的防疫若出現破口，恐會對疫情有所影響。魏嘉賢對此表示，路邊流動攤販屬於警政單位管理，他會將問題轉達給相關單位，希望警方重視。

對於鼓勵攤商實施行動支付的建議，魏嘉賢表示，多年前他就曾經向傳統市場攤商宣導行動支付，由於長期消費的習慣，在推動上相當困難，隨著疫情的加溫，不少攤商也開始重視行動支付的方便與便利性，市公所會徵詢相關單位協助，在疫情趨緩時請相關單位做一次性說明，讓攤商對於行動支付有更多的了解。

實施自主分流的公有市場包括重慶市場、中山（市八）市場、復興市場、中華市場及大同市場。至於屬於民營的美崙市場也表達樂意配合防疫措施。目前花蓮縣府並未要求各傳統市場強制實施採買分流，均由各鄉鎮市公所、警方加強宣導。

(中時 )