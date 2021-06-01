針對民進黨疫苗政策，政論節目主持人劉寶傑痛批，綠營居然透過沒有任何醫學背景，甚至連大學都沒畢業的側翼來帶風向，民進黨怎麼敢這樣，外界猜測劉寶傑這番言論是在暗指焦糖哥哥陳嘉行，對於疑似遭嗆，陳嘉行表示，劉寶傑的言論已經逾越了言論自由的紅線，帶有濃厚的「階級歧視」，「高職生」不是用來歧視人的標籤，但卻遭網友其翻出過往「黑歷史」，在2020年時，陳嘉行竟嗆網友只有高職學歷。

台灣面臨新冠疫情爆發，死亡人數衝破百人，民間、地方政府疾呼需要疫苗，但外界卻發現綠營網軍疑似在帶有利國產疫苗的訊息，對此，劉寶傑昨（5月31日）在政論節目「關鍵時刻」上表示，民進黨怎麼敢這樣，而且他覺得誇張的是，居然透過沒有任何醫學背景的側翼、甚至連大學都沒有畢業的人來告訴大家說，疫苗到底是怎麼回事、民進黨怎麼敢做這種事？但劉寶傑在節目中並沒有點出，這位大學沒畢業的人是誰。

不過，劉寶傑的說法仍引發網友的猜測，認為是在暗指「高職學歷目前在中山大學念碩班」的陳嘉行。而對於疑似遭到嗆聲，陳嘉行今（1日）在臉書發文表示，謝謝劉寶傑對他的指教，因為他清楚在台灣要參與公共討論，就無法避免承受酸民或鄉民的評論，其中當然有不少是人身攻擊與歧視性的語言，但他都只能承受。

陳嘉行直言，劉寶傑有節目的主持人握有龐大媒體資源，其影響力遠勝於任何網友及他這種只能透過Facebook發言的人，他很敬重寶傑哥，但其在節目上的言論已經逾越了言論自由的紅線，「因此，我必須捍衛我、我的母校及所有職業學校的學生與老師」。

陳嘉行直言，「高職生」不是用來歧視人的標籤，「技職學校」跟「普通高中」都一樣好，沒有誰高誰低，就只是每個人的人生志向不同而已。陳強調，任何人都能討論政治、討論防疫跟疫苗，劉寶傑的說法就是帶有濃厚的「階級歧視」，「難道寶傑哥認為學歷不夠的人不配看你的節目嗎」？

不過，網友卻起底陳嘉行過去嗆人學歷的「黑歷史」，據《TVBS》等媒體去年8月報導，陳嘉行以中山大學研究生身分開酸高雄市議員李眉蓁論文抄襲案，卻反遭質疑靠著校方為他量身打造的「焦糖條款」，才得以用高中畢業學歷加上臉書超過10萬粉絲的條件，跳級成為中山大學社會系研究所一般生，沒想到陳嘉行因不滿遭酸，竟查詢網友的學歷，諷刺對方「你學歷能仁家商？」令人傻眼，而陳嘉行雖事後趕緊刪文，但該留言早被網友截圖保存下來。

焦糖哥哥開戰網友學歷，令不少粉絲心碎。(取圖為中時資料照)

對此，批踢踢網友表示，「我記得他曾經在留言區取笑過別人高職生不是嗎」、「LBJ（劉寶傑）有點名嗎？他對號入座幹嘛，心虛？」「昨天節目完全沒指名道姓，幹嘛對號入座？自抬身價」、「他真的完全搞不懂風向，這時候最好就是安靜」。

(中時新聞網)